Эсер Алескеров внёс на рассмотрение ЗакСа законопроект о снижении тарифов за вывоз мусора

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Алескеров ("Справедливая Россия – За Правду") внёс на рассмотрение городского парламента законопроект о снижении тарифов на вывоз мусора за счёт отмены налога на прибыль для регионального оператора, информирует пресс-служба СР. Указывается, что идею парламентария уже одобрил губернатор Северной столицы.

Алескеров предлагает внести коррективы в Закон "О налоговых льготах" в части установления нулевой налоговой ставки налога на прибыль для оператора оборота твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Депутат полагает, что в случае одобрения его инициативы стоимость услуг по вывозу мусора должна заметно снизиться.

По действующему федеральному законодательству, налог на прибыль входит в состав расчётной базы по определению предпринимательской прибыли и включается в тариф на услугу регоператора по обращению с ТКО. Базовый объем налога — 20%, из которого 17% получает региональный бюджет, а 3% — федеральный.

Петербург имеет полномочия установить для оператора по обращению с ТКО нулевую ставку налога на прибыль, который подлежит зачислению в городскую казну. Такое право субъекты РФ имеют благодаря положениям ФЗ №211-ФЗ "О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".

В пресс-службе СР сообщили, что Беглов предварительно одобрил инициативу Алескерова.

"После принятия законопроекта можно прогнозировать в Санкт-Петербурге снижение единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для физических и юридических лиц. Только с начала июля тариф на вывоз мусора вырос на 30%. Предложенная законопроектом мера — чуть ли не единственный вариант снизить тариф на вывоз ТКО", - уверен Алескеров.

Напомним, с 1 января 2022 года в Петербурге начала действовать "мусорная реформа". Теперь вывозом бытовых отходов руководит одна компания — Невский экологический оператор, которая определяет подрядчиков, работающих в разных районах. С началом действия реформы петербуржцы жаловались на плохой вывоз мусора в городе.