От гриппа в Петербурге привились 1,3 миллиона горожан

В Петербурге привиться от гриппа можно во всех медицинских учреждениях, а сверх того — обратившись в один из 40 мобильных прививочных пунктов, действующих в 15 районах города, рассказали 3 октября в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. К настоящему моменту такой возможностью воспользовались около 1,3 миллиона горожан.

Передвижные пункты действуют у 28 станций метро, а также у железнодорожных вокзалов в Пушкине и Колпино, а также в других местах.

Кроме того, в Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. По данным Смольного, к настоящему моменту соответствующую прививку получили 3,3 миллиона человек. "За неделю число новых случаев заболевания COVID-19 по данным Управления Роспотребнадзора уменьшилось на 48 %. Число госпитализируемых за неделю уменьшилось на 15 %", — уточнили в аппарате Эргашева.

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