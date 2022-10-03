Мосгорсуд подтвердил законность отказа Дудю* в иске из-за статуса иноагента

Московский городской суд признал 3 октября законным отказ в рассмотрении иска блогера Юрия Дудя* к Министерству юстиции, сообщил "Интерфакс". В соответствующем иске Дудь* оспаривал включение себя в перечень иностранных агентов, а также отсутствие уведомления об этом.

"В удовлетворении апелляционной жалобы отказано", — приводит сообщение суда "Интерфакс".

Иск к Минюсту Дудь* подал в Лефортовский суд Москвы в начале июня. Спустя месяц он получил отказ суда в удовлетворении своих требований. Тогда же суд оштрафовал блогера на 120 тысяч рублей за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних в интернете (ч. 2 ст. 6.21 КоАП).

*Минюст внес Юрия Дудя в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: Telegram-канал Юрия Дудя*