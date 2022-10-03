ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 19:18

Мосгорсуд подтвердил законность отказа Дудю* в иске из-за статуса иноагента

фото ЗакС политика Мосгорсуд подтвердил законность отказа Дудю* в иске из-за статуса иноагента

Московский городской суд признал 3 октября законным отказ в рассмотрении иска блогера Юрия Дудя* к Министерству юстиции, сообщил "Интерфакс". В соответствующем иске Дудь* оспаривал включение себя в перечень иностранных агентов, а также отсутствие уведомления об этом.

"В удовлетворении апелляционной жалобы отказано", — приводит сообщение суда "Интерфакс".

Иск к Минюсту Дудь* подал в Лефортовский суд Москвы в начале июня. Спустя месяц он получил отказ суда в удовлетворении своих требований. Тогда же суд оштрафовал блогера на 120 тысяч рублей за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних в интернете (ч. 2 ст. 6.21 КоАП).

*Минюст внес Юрия Дудя в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: Telegram-канал Юрия Дудя*


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама