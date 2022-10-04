Депутат Матвейчев объяснил болезнью и командировками отсутствие ряда коллег на голосовании по принятию новых территорий

Отсутствие приблизительно 40 парламентариев на голосовании по вхождению новых территорий в состав России, состоявшемся в Госдуме 3 октября, не связано со страхом санкций, заявил во вторник изданию "Подъём" депутат Олег Матвейчев ("Единая Россия"). В качестве примера он, в частности, привел свою ситуацию.

"Я в больнице лежу уже два месяца, — сообщил единоросс. — Что касается других, то у каждого были свои обстоятельства: были люди, которые находятся в Донбассе, в других командировках, и больных тоже много".

Матвейчев сослался на продолжающуюся пандемию коронавируса, из-за которой ряд народных избранников был вынужден отправиться на самоизоляцию. "Всех депутатов, которые должны были пойти на встречу с президентом, перед этим три раза тестировали на ковид. И 10 % депутатов оказались всё-таки с положительными тестами. Поэтому они сидят на самоизоляции", — сообщил он.

При этом вероятность того, что кто-то из парламентариев мог не прийти на голосование, устрашившись санкций, Матвейчев отмел. "Все депутаты и сенаторы внесены в санкции, поэтому никакого смысла не ходить на заседания или не голосовать ни у кого нет", — высказался он.

О своей болезни, помешавшей участвовать в голосовании, "Подъёму" сообщил и единоросс Артур Чилингаров.

Накануне Госдума ратифицировала договоры о вхождении в состав России ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Согласно системе анализа результатов голосований, в каждой из четырех процедур принимало участие разное количество депутатов (от 409 до 413), но все они были приняты единогласно.

Олег Матвейчев неоднократно попадал в скандальные истории из-за резкости собственных высказываний. В январе 2022 года он был вынужден удалить с извинениями свой пост в соцсетях с призывами казахстанских бизнесменов, опубликованный в связи с январскими протестами в Казахстане. В 2020 году, в бытность профессором ВШЭ, он призывал отправить на урановые рудники сторонников Алексея Навального