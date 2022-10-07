ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:35

МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре 8 октября

фото ЗакС политика МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре 8 октября

Региональное управление МЧС по Петербургу извещает об ухудшении погодных условий в субботу, 8 октября.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в обозначенный день в городе местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

К вечеру 7 октября Петербург охватит тёплый атмосферный фронт, в связи с чем дневная температура воздуха в выходные будет держаться в среднем на отметке +15 градусов, сообщалось ранее.

Метеоролог Михаил Леус отметил, что к полудню 7 октября над акваторией Финского залива начал успокаиваться шквалистый ветер, вызвавший небольшое наводнение в городе.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама