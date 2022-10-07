МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре 8 октября

Региональное управление МЧС по Петербургу извещает об ухудшении погодных условий в субботу, 8 октября.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в обозначенный день в городе местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

К вечеру 7 октября Петербург охватит тёплый атмосферный фронт, в связи с чем дневная температура воздуха в выходные будет держаться в среднем на отметке +15 градусов, сообщалось ранее.

Метеоролог Михаил Леус отметил, что к полудню 7 октября над акваторией Финского залива начал успокаиваться шквалистый ветер, вызвавший небольшое наводнение в городе.