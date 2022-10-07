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Новости 15:58

Суд в Москве обязал Google разблокировать каналы "Газпром-медиа"

фото ЗакС политика Суд в Москве обязал Google разблокировать каналы "Газпром-медиа"

Арбитражный суд Москвы обязал российское подразделение Google полностью вернуть доступ к аккаунту на YouTube компании "ГПМ Развлекательное телевидение", сообщило 7 октября ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Последняя входит в холдинг "Газпром-медиа".

Как сообщается, суд постановил полностью удовлетворить иск "ГПМ Развлекательное телевидение", поданный к ООО "Гугл" — российской "дочке" американского IT-гиганта. Помимо разблокирования YouTube-аккаунта и возвращения возможности демонстрировать контент истец добивался также признания незаконным отказа от заключенного ранее соглашения и обязал ответчика выплатить судебную неустойку.

В конце апреля суд арестовал имущество и счета ООО "Гугл" на 500 миллионов рублей в качестве обеспечительной меры по иску "ГПМ Развлекательное телевидение". Аресты на аналогичные суммы также налагались на компанию по искам других телеканалов, включая НТВ и ВГТРК.

Фото: pixabay


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