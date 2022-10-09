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Новости 15:44

Собчак хотят проверить на дискредитацию армии из-за поста про взрыв на Крымском мосту

фото ЗакС политика Собчак хотят проверить на дискредитацию армии из-за поста про взрыв на Крымском мосту

Журналистку Ксению Собчак хотят проверить на предмет дискредитации российской армии из-за её поста в социальной сети, который посвящён взрыву на Крымском мосту, сообщает издание "СИГНАЛ" в своём Telegram-канале.

"Агрессия порождает ещё большую агрессию и ещё больше зло", - гласит выдержка из подписи к Собчак.

Кроме того, претензии вызвали слова журналистки о военной спецоперации.

"Философская фраза о зле, которое порождает зло, - это дискредитация?" - задаётся вопросом в ответ Собчак.

Ранее полиция обратилась в Следком с просьбой возбудить дело на Собчак из-за фейков о госвласти.

Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик, результатом чего стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов переправы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, позже ведомство сообщило о трёх погибших в ходе инцидента.


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