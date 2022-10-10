Кара-Мурзу* оставили в СИЗО до середины декабря

Басманный суд Москвы продлил пребывание под стражей политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, которого обвиняют в фейках об армии (ст. 207.3 УК). Как пишет "Интерфакс", в предварительном заключении он пробудет как минимум до 12 декабря. В общей сложности по этой статье ему грозит до десяти лет заключения.

Проект Avtozak live уточняет, что заседание 10 октября прошло в закрытом режиме и что на него не пустили близких родственников подследственного. Как сообщил адвокат политика Вадим Прохоров, его подзащитного переведут в одиночную камеру изолятора.

Напомним, что Кара-Мурзу* обвиняют в тиражировании фейков про российскую армию из-за его выступления перед американскими парламентариями, свою вину он отрицает. В течение года на него также завели уголовные дела о сотрудничестве с нежелательной организацией и о государственной измене. Под арестом он находится с конца апреля. На совещании ПАСЕ 10 октября Кара-Мурзу* наградили премией Вацлава Гавела за вклад в правозащитную деятельность.

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

фото: Ищем выход / YouTube (скриншот)