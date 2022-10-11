Baza: Случай на заправке стал поводом для задержания внука Геннадия Зюганова в Москве

Столичные правоохранители задержали депутата Мосгордумы и внука Геннадия Зюганова Леонида Зюганова, передаёт Telegram-канал Baza. По предварительным данным, он уехал с одной из заправок, не оплатив бензин.

Своему задержанию Зюганов-младший весьма удивился. Когда ему объяснили причину, рассказал, что ещё 24 сентября на АЗС "Роснефть", где он заправлял свой автомобиль, он приложил карту к банковскому терминалу и, дождавшись звукового сигнала, подтверждающего успешную транзакцию, уехал.

В деле предстоит разбираться следователям, отмечает Baza.

Фото: сайт Мосгордумы