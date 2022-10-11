На "Скандинавии" готов к открытию новый участок трассы с уникальной развязкой

На федеральной автодороге "Скандинавия" готовится к запуску новый отрезок шестиполосной трассы от поворота на Цвелодубово до поворота на Кирилловское, информирует Telegram-канал "Админка Ленобласти". Обновление 21 км трассы завершено на год раньше срока.

В областной администрации сообщили также, что на участке построили уникальную развязку.

"История двухполосной "трассы смерти", как ещё лет 10 назад называли её водители, навсегда уходит в прошлое", - отметили чиновники.

Дорогу поэтапно реконструируют начиная с 2016 года. Ожидается, что комплекс работ на остальных участках трассы до Выборга будет завершён к 2024 году.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"