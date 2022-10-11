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Новости 13:29

Глава администрации Сосново Киреев покинул свой пост

фото ЗакС политика Глава администрации Сосново Киреев покинул свой пост

Руководитель администрации Сосновского поселения Призерского района Ленобласти Михаил Киреев ушёл с занимаемого поста, информирует 47news. До последнего назначения он являлся главным архитектором региона.

Киреев рассказал, что расстаться с должностью он решил ввиду выполнения всех поставленных перед ним задач. Среди прочего, благодаря ему в Сосново появилась новая котельная, что помогло муниципалитету успешно запустить отопительный сезон. Кроме того, Киреев полагает, что ему следует уступить место более молодым управленцам.

О будущем месте работы Киреев распространяться не стал.

Врио главы администрации Сосново переданы её замглавы Артёму Беспалько.

Напомним, Михаил Киреев стал главой муниципалитета в 2020 году.


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