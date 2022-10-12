Главные кроссовки Смольного

фото со страницы Алекcандра Беглова "ВКонтакте"

Действующий состав правительства Петербурга любит демонстрировать свободный стиль одежды. Вице-губернаторы даже на официальных мероприятиях иногда появляются в кроссовках. Продукции Лидской фабрики и российскому "Динамо" они предпочитают "айрмаксы", New Balance и Reebok от грузинского дизайнера.

Дети и педагоги из Мариуполя, побывавшие этим летом в лагере "Дружных" под Петербургом, могли увидеть в культурной столице не только Летний сад и фонтаны Петергофа, но и фирменные кроссовки Vetements x Reebok Spike Runner 200. В них перед гостями города предстала вице-губернатор Ирина Потехина. Эта модель - совместный проект грузинского дизайнера Демна Гвасалии и Reebok. Изделие с широкой упругой подошвой сделали из сетчатого текстиля и стилизованного под гладкую кожу полимера.

После ухода Reebok из России оригинальную версию таких кроссовок купить становится всё сложнее. На сайте ЦУМ, например, они уже закончились. Но когда Spike Runner 200 еще были доступны, универмаг продавал их за 73,4 тысячи рублей. Последние пары можно было взять со скидкой - за 51,4 тысячи. Вьетнамские репликанты стоят в 10 раз дешевле.

Вкус к спортивной обуви есть сразу у нескольких членов городского правительства. Все они ведут страницы в соцсетях, в которых делятся новостями своей жизни. На фотоотчетах со спортивных тренировок, публичных мероприятий и официальных встреч на ногах чиновников можно увидеть совершенно разнообразные бренды.

Но как бы Петербург ни наращивал импорт белорусских товаров, кроссовок Лидской обувной фабрики и кед "Белшина" у городских чиновников ЗАКС.Ру обнаружить не удалось. Нет у них в соцсетях и фотографий в продукции таких флагманов российской спортивной обуви как Demix и Sigma. И даже в своих, петербургских кроссовках "Динамо" вице-губернаторы на публике не появляются. Предпочитают американский Nike и европейские бренды.

Мариупольские школьники могли увидеть и кроссовки вице-губернатора Бориса Пиотровского. Правда, он продемонстрировал модель попроще, чем у Потехиной. Во время посещения приазовского города в День знаний на нем была пара On Cloudvista Frost & Ink. В ней же замгубернатора позже ездил в командировку в Армению. Швейцарские кроссовки предназначены для бега в горах. У российских дилеров их можно приобрести за 16,9-22,9 тысяч рублей.





фото со страницы Бориса Пиотровского "ВКонтакте"

Пиотровский - сникерхед, коллекционер кроссовок. Если изучить фотографии в личных соцсетях чиновниках и на страницах органов власти за последние четыре года, то можно насчитать не менее двух десятков пар спортивной и уличной обуви, в которой он появлялся на публике.

Журнал GQ включил сына директора "Эрмитажа" в рейтинг самых стильных мужчин 2021 года. Издание запечатлело Пиотровского в винтажных Nike Air Jordan 1 и отметило, что такую пару уже не купить. Судя по фотографиям в соцсетях, у чиновника как минимум две пары Nike Air Jordan 1: сиреневого и красного цвета.

"Найкам" Пиотровский вообще отдает предпочтение. В июле он появился на лектории VK Fest в паре "айрмаксов". Предположительно, это модель Nike Air Max 90 White University Red Black. На ebay примерно такие предлагают за 190,75$. На более старом фото Пиотровский запечатлен в зеленых Nike Air Max 87. Они стоят примерно столько же. Еще на одном снимке чиновник позирует в белых Nike M2k Tekno Pure Platinum. Их в интернет-магазинах можно приобрести за 5-10 тысяч рублей.







Adidas у заместителя Александра Беглова по спорту и культуре, судя по всему, не в почете. Но и эта марка есть в его коллекции. На некоторых фото Пиотровский запечатлен в обуви, напоминающей Adidas Yeezy Boost 350 V2. Интернет-магазины предлагают такие кроссовки по стоимости до 30 тысяч рублей, но можно найти и неоригинальные копии за 6 тысяч.

Еще несколько пар обуви у Пиотровского для занятия спортом: для бега и для велосипеда. Среди них замечены японские кроссовки Mizuno Wave Rider Neo 2. В официальном российском интернет-магазине Mizuno их продают за 21 780 рублей.





Заместитель губернатора по экономике и финансам Алексей Корабельников предпочитает New Balance. В кроссовках этой марки вице-губернатор позировал на фоне Лахта-центра в августе 2021 года. Модель напоминает New Balance U420PKB, которые в интернет-магазинах продают примерно за 77$.

Внушительной коллекции кроссовок, как у коллеги Пиотровского, у Корабельников, судя по всему, нет. Во всяком случае, в тех же New Balance позже он сажал деревья во время субботника.





фото со страницы Алексея Корабельникова "ВКонтакте"

Не слишком медийный вице-губернатор Валерий Пикалев в принципе собственные снимки постит нечасто, тем более те, на которых он запечатлен в полный рост. Но на День Победы чиновник разместил фото на мотоцикле. Пикалев на нем - в кожаной куртке с патчем "Армия Россия" и итальянских Premiata на ногах. На сайте ЦУМ подобные кроссовки продавали за 29 050 рублей.





Губернатор Петербурга Александр Беглов в одежде предельно строг. Как известно, он даже снег ходил чистить в лакированных ботинках. Однако и на его странице можно найти фотографию в неформальной обуви. Во время своей первой поездки в Мариуполь в июне петербургский градоначальник постарался выглядеть в стиле "милитари" и на ноги надел тактические кроссовки. Определить марку этой обуви по имеющимся фото ЗАКС.Ру не удалось, однако в магазинах подобного рода кроссовки обычно продают за 5-7 тысяч рублей.

фото со страницы Александра Беглова "ВКонтакте"

Сергей Еремеев