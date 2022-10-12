Прокуратура передала в суд для рассмотрения по существу дело Александры Скочиленко

Петербургская прокуратура передала в Василеостровский райсуд дело художницы Александры Скочиленко для рассмотрения по существу, сообщается в Telegram-канале в её поддержку.

Александра Скочиленко стала первой жительницей Северной столицы, которую задержали по относительно новой статье Уголовного кодекса - ст. 207.3, предполагающей наказание за распространение фейков о действиях российской армии.

Ещё 13 апреля художницу поместили в следственный изолятор, то есть её дело изучается без малого полгода.

Как указывается в окончательном обвинении, Скочиленко заменила ценники в одном из петербургских супермаркетов на стикеры о происходящем на Украине, на которых отобразила своё пацифистское мнение о военной спецоперации. Своими действиями, уверены правоохранительные органы, она выразила "предубеждения к деятельности президента" и "неприязненные чувства" к отечественной армии.

Все последние заседания по продлению меры пресечения Скочиленко были закрытыми. Рассматривать дело девушки будет судья, которая ранее пролонгировала ей срок содержания в СИЗО - Оксана Демяшева.

Добавим, что художница страдает целиакией - непереносимостью глютена, и после попадания в СИЗО, где ей не предоставляли необходимого питания, неоднократно жаловалась на проблемы со здоровьем.