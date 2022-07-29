Следователь снова попросил закрыть от слушателей заседание по продлению ареста Скочиленко

Слушатели не смогли присутствовать на заседании Василеостровского районного суда Петербурга 29 июля, на котором собираются продлить меру пресечения художнице Александре Скочиленко, которую обвиняют в публикации фейков про армию (ст. 207.3 УК). С соответствующим ходатайством выступил следователь.

Поддержать художницу пришли порядка 20 человек. Среди них друзья, знакомые и неравнодушные активисты. Следователь заявил, что в ходе заседания будут оглашены показания свидетелей. Присутствие посторонних, по его мнению, может нарушить тайну следствия. Сама Скочиленко требовала разрешить пришедшим остаться в зале.

На прошлых заседаниях по продлению меры пресечения Александре Скочиленко также звучало ходатайство о закрытии слушания.

Напомним, девушку обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил России (ст. 207.3 УК). Ее задержали после того, как она заменила несколько ценников в супермаркете на пацифистские листовки. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Константин Леньков