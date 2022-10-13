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Новости 10:21

Смольный отчитался о готовности "снежных" пунктов к зиме

фото ЗакС политика Смольный отчитался о готовности "снежных" пунктов к зиме

К настоящему моменту в Петербурге готовы 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов, сообщила 13 октября пресс-служба губернатора. Специалисты "Водоканала" очистили территории пунктов, снегоплавильные камеры и лотки водоотведения от песка, камней и мусора, промыли канализационные сети и произвели необходимый ремонт оборудования.

Ожидается, что в предстоящем зимнем сезоне в Петербурге будут задействованы 18 "снежных" пунктов  общей производительностью 101,5 тысячи кубометров в сутки. "В настоящее время все пункты находятся в режиме ожидания без расхода энергоресурсов и могут быть оперативно задействованы при первых снегопадах", — сообщили в Смольном.

Кроме того, комитет по благоустройству определил совместно с районными администрациями участки для временного складирования снега. Если в прошлом году насчитывалось восемь таких территорий, то теперь их будет 17. "На временных площадках можно будет разместить более 1,8 миллиона кубометров снежных масс", — резюмировали в пресс-службе градоначальника.


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