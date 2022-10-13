Единороссы хотят предоставить "Почте России" монополию на доставку пенсий

Члены "Единой России" внесли в Государственную думу законопроект, который наделяет "Почту России" эксклюзивным правом на доставку пенсий на дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь партийного генсовета Андрей Турчак. По его мнению, на сегодняшний день есть основания подозревать частные компании, доставляющие пенсии, в недобросовестности. Кроме того, по его наблюдениям, коммерческим компаниям свойственно уклоняться от доставки по труднодоступным адресам вдали от мегаполисов.

"Бывают случаи, когда частники месяцами носят пенсию по адресам уже умерших людей. А в чрезвычайных ситуациях, например, при наводнении, вообще не исполняют свои обязательства, спихивая их на почту", - добавил к своим доводам сенатор.

По подсчетам Турчака, в случае принятия инициативы "Почта России" получит полтора миллиона новых клиентов, тогда как пенсионерам достанутся дополнительные гарантии.