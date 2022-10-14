Уголовное дело против ректора РАНХиГС Мау прекращено

Уголовное дело против ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимира Мау прекращено, сообщил 14 октября РБК со ссылкой на близкие к вузу источники. Ученому вменяли мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как рассказал изданию его собеседник, уголовное преследование Мау прекратили на днях, в среду или четверг. Причины, по которым было принято такое решение, конфиденту РБК неизвестны. "Он [Мау] ведет себя уверенно, в академии бывает каждый день", — приводит издание слова своего источника.

Информацию о прекращении дела подтвердил "Интерфаксу" адвокат ректора Алексей Дудник. "Уголовное дело действительно закрыто в связи с непричастностью моего подзащитного к совершению инкриминируемого преступления", — заявил он.

Владимир Мау проходил по так называемому делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой о хищениях в ходе реализации госпроектов. В начале августа Ракова признала вину и согласилась компенсировать ущерб в размере 21 миллиона рублей. В свою очередь, Мау виновным себя не признал, а спустя несколько дней после этого и вовсе вернулся к работе.