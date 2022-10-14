Кремль об облавах: Не надо бояться ходить по улицам, надо обращаться в Генпрокуратуру

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос об облавах военкоматов, которые в эти дни происходят в Петербурге и Москве. Заявление прозвучало в ходе ежедневного пресс-подхода чиновника, передаёт РИА Новости.

"Надо спросить, на основании чего действовали. Может быть, это уклонисты, нужно каждый случай проверять. Не надо бояться ходить по Москве, надо обращаться в Генпрокуратуру", - сказал Песков.

Напомним, что ранее в полиции города на Неве открестились от участия в кампании по вручению гражданам повесток. В свою очередь в администрации Петербурга заявили, что в подъездах жилых комплексов действительно дежурят "группы оповещения" в лице сотрудников полиции и военкоматов.

Добавим также, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистами сообщил, что частичная мобилизация, по его прогнозам, должна завершиться в течение двух недель.