Шишлов требует отменить рекомендацию для медиков не покидать страну

Депутат Законодательного собрания Александр Шишлов обратился к вице-губернатору Петербурга Олегу Эргашеву с требованием отменить рекомендации комитета по здравоохранению, согласно которым петербургским медикам не стоит покидать страну.

Шишлов считает, что подобные требования могут вступать в противоречие с нормами законодательства, в частности с законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Он пообещал, что "Яблоко" будет следить за развитием ситуации.

"Ссылки на якобы "рекомендательный характер" подобных требований неубедительны, они не защищают медиков от возможных нарушений их конституционных прав", — написал "яблочник" в своем Telegram-канале 14 октября.

Напомним, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 10 октября разослал руководителям подведомственных учреждений письмо с рекомендацией воздержаться от заграничных командировок. В комитете рассказали ЗАКС.Ру, что такое решение связано с "международной ситуацией". Против таких ограничений высказывалась депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

Константин Леньков