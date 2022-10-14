Вице-губернатор Ленобласти рассказал, где гражданам могут вручать повестки

На фоне сообщений о "надомном" вручении повесток петербуржцам вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин известил о том, в каких местах в регионе их могут выдавать, а также кто уполномочен это делать, передаёт 78.ru.

"Полномочиями вручать повестки обладают представители военкомата, военно-учётных столов, аппаратов усиления военкоматов, которые были развёрнуты с начала объявления частичной мобилизации. Все эти лица уполномочены вручать повестки, в том числе и в таких местах как МФЦ", — поделился Ильин.

При этом в "аппарат усиления" — то есть привлекаться для вручения повесток — согласно действующему законодательству может быть записан практически любой.

"В состав аппарата усиления привлекаются на договорной основе граждане, не приписанные к воинским частям, из числа второго и третьего разрядов, ограниченно годные к военной службе, а также не пребывающие в запасе", — обращает издание внимание на информацию, опубликованную на сайте Законов, кодексов и нормативно-правовых фактов РФ.

Напомним, что ранее в полиции Петербурга заявили, что не участвуют в кампании по вручению гражданам повесток. В свою очередь в администрации подтвердили, что в подъездах жилых комплексов действительно дежурят "группы оповещения" в лице сотрудников полиции и военкоматов.

Добавим также, что в пятницу, 14 октября, президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистами сообщил, что частичная мобилизация, по его прогнозам, должна завершиться в течение двух недель.