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Новости 17:51

В Центральном районе установили памятную табличку в честь погибших на Крымском мосту петербуржцев

фото ЗакС политика В Центральном районе установили памятную табличку в честь погибших на Крымском мосту петербуржцев

Погибшим на Крымском мосту петербуржцам Эдуарду Чучакину и Зое Софроновой установили памятную доску в Центральном районе города, обратил внимание портал 78.ru.

В одном из дворов на улице Рубинштейна неравнодушные горожане посадили рябину и клён в память о погибших в результате взрыва гидах.

Ранее в центре Петербурга появился стихийный мемориал в память о погибших.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту, который сочли терактом и который унёс жизни четырёх граждан, прогремел утром 8 октября. СКР ранее сообщил об установлении личностей 12 человек, которых ведомство считает причастными к преступлению. По версии следствия, теракт организовали украинские спецслужбы, а замаскированная взрывчатка перед тем, как сдетонировать, пересекла границы нескольких стран.

Фото: Елена Михина / MR7


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