Адвокат Овсянниковой сообщил о ее отъезде из России

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова покинула пределы России и находится сейчас "в одной из европейских стран", сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов в беседе с РИА "Новости" 17 октября.

"Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию", — заявил юрист и добавил, что его подзащитная находится сейчас "под защитой одной из европейских стран".

Сегодня же Черемушкинский суд Москвы определил, что дочь Овсянниковой должна проживать с отцом, а сама активистка обязана выплачивать алименты на обоих своих детей.

Отметим, что Овсянникова была объявлена МВД в федеральный розыск после того, как сбежала с 11-летней дочерью из-под домашнего ареста, назначенного ей судом по делу о распространении фейков о российских Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ). Само дело было заведено из-за одиночного пикета Овсянниковой в Москве 15 июля.

Фото: Telegram-канал "Марина Овсянникова/ Marina Ovsyannikova"