Кабмин продлит действие семейной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 17 октября в ходе оперативного совещания с вице-премьерами о продлении программы семейной ипотеки, следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте правительства. По предположению главы кабмина, в следующем году воспользоваться программой смогут более 150 тысяч семей, а общий объем займов превысит один триллион рублей.

"Правительство продлевает действие семейной ипотеки, чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье, — заявил Мишустин. — Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года — при рождении ребёнка до конца следующего года".

Глава правительства напомнил, что программа семейной ипотеки реализуется в России на протяжении четырех лет, при этом с середины прошлого года под ее действие попадают семьи с одним ребенком, рожденным не ранее 1 января 2018 года. "Эти семьи могут взять кредит по ставке до 6 % годовых для покупки или строительства жилья, в том числе квартир в новостройках и частных домов", — добавил он.