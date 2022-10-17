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Новости 18:56

Суд отказался отправлять материалы дела в отношении документалиста Королева на доработку

фото ЗакС политика Суд отказался отправлять материалы дела в отношении документалиста Королева на доработку

В Выборгском районном суде Петербурга 17 октября состоялось предварительное заседание по делу в отношении документалиста Всеволода Королева, обвиняемого в публикации фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК). Адвокат Мария Зырянова, представляющая интересы Королева, ходатайствовала об отправке материалов дела на доработку. Суд отказал. 

- Мы говорили о том, что обвинительное заключение не соответствует закону, потому что было составлено на основании расследования, проведенного с нарушением прав обвиняемого лица. <...> Мы на это и ссылались, что обвинительное заключение не соответствует законодательным требованиям, - рассказала ЗАКС.Ру Зырянова. 

По словам защитницы, судья заявила, что нарушение прав на защиту нельзя считать основанием для возврата материалов дела. Следующее заседание должно состояться в конце ноября. 

Напомним, Королёву грозит до 10 лет лишения свободы за несколько постов на личной странице "ВКонтакте", где он якобы разместил недостоверные сведения о ходе специальной военной операции на Украине. В них упоминались Буча, Бородянка и Донецк. Королева держат в следственном изоляторе с середине июля

На прошлой неделе Кировский районный суд решил вернуть прокурору дело в отношении участницы "Мирного сопротивления" Ольги Смирновой, которая также преследуется по статье о фейках про ВС РФ (ст. 207.3 УК), из-за процессуальных нарушений. 

Константин Леньков


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