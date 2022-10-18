"Зачем заниматься глупостями?" Бельский объяснил, почему не ответил на вызов на ринг

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал ЗАКС.Ру, почему не стал отвечать на обращение депутата МО "Смольнинское" Дмитрия Палюги, пригласившего его на боксерский поединок.

- Я не являюсь боксером и не собираюсь повышать узнаваемость какого-то конкретного человека, который обращается ко мне со всякой глупостью. Вот и всё, - сказал председатель парламента.

Бельский также напомнил, что предпочитает футбол.

- Я же не приглашаю играть в футбол с собой всех, кто не умеет играть в футбол. Зачем заниматься глупостями? - добавил спикер.

Напомним, Палюга пригласил Бельского на ринг "в целях популяризации спорта среди населения Санкт-Петербурга". Это произошло после того, как председатель городского парламента, комментируя резкую критику депутатов "Смольнинского" в адрес Владимира Путина и спецоперации, заявил, что "во дворе за такие вещи могли побить". Спустя месяц Палюга так и не получил от Бельского ответа на свое официальное обращение.