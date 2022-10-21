Суд в Пушкине назначил местному жителю компенсацию за падение на гололеде

Пушкинский районный суд вынес решение про иску прокуратуры о взыскании компенсации в пользу местного жителя за сломанную на гололеде ногу, рассказала 21 октября пресс-служба надзорного ведомства. Судебному разбирательству предшествовала проверка по заявлению пострадавшего.

Как сообщается, 41-летний житель Оранжерейной улицы поскользнулся при выходе из подъезда своего дома в январе 2022 года. В травмпункте ему диагностировали закрытый перелом левой малоберцовой кости со смещением отломков, на лечение последствий травмы у горожанина ушло более двух месяцев.

Пострадавший обратился с заявлением в прокуратуру Пушкинского района. "Проведенной проверкой установлено, что ООО "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" территория в месте падения не была очищена от льда и снега, не обработана песком или иной смесью", — пришли к выводу в ведомстве и обратились в суд с требованием взыскать с коммунальщиков компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего.

Накануне Пушкинский суд вынес решение по делу, взыскав в пользу горожанина 70 тысяч рублей.