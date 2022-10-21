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Новости 18:59

В Ленобласти арестовали главу стройфирмы по делу дольщиков ЖК "Барская усадьба"

фото ЗакС политика В Ленобласти арестовали главу стройфирмы по делу дольщиков ЖК "Барская усадьба"

Суд в Ленинградской области отправил в следственный изолятор одного из руководителей строительной фирмы "Комфортстрой" по делу об обмане дольщиков жилого комплекса "Барская усадьба" во Всеволожском районе. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, дело расследуется по ч.4 ст.159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Силовики считают, что с 2016 по 2019 годы представители ООО получали от дольщиков строящегося жилья деньги, не собираясь выполнять условия договоров. В сообщении указывается, что ущерб, понесенный одним из дольшиков, составил свыше одного миллиона рублей.

Ранее суд отправил под стражу троих сотрудников "Комфортстроя", а еще одному члену руководства фирмы достался домашний арест.

Уголовное дело против застройщика "Барской усадьбы" возбудили после жалоб обманутых покупателей квартир главе СК Александру Бастрыкину.


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