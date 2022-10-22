ЦИК поделил избравшихся в сентябре политиков на возрастные категории

Центризбирком проанализировал результаты прошедшего в сентябре единого дня голосования, обратив особое внимание на возраст политиков, которые получили должности и полномочия.

"Среди избранных кандидатов преобладают люди среднего возраста, но немало и молодежи. А вот старшее поколение – после 66 лет – на третьем месте", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным ЦИК, доля победивших кандидатов в возрасте от 18 до 35 лет составила 15,7%, выдвиженцы в возрасте от 36 до 65 лет получили в общей сложности 79,15% голосов, а самая возрастная страта довольствовалась результатом 5,15%.

Напомним, что единый день голосования состоялся 11 сентября. В большинстве регионов, где проходили избирательные кампании, голосование длилось три дня.