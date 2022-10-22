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Градозащитники сообщили о строительных работах на месте типографии "Брокгауз и Ефрон"

фото ЗакС политика Градозащитники сообщили о строительных работах на месте типографии "Брокгауз и Ефрон"

Петербургские градозащитники сигнализировали о начавшихся в субботу 22 октября работах в здании бывшей типографии Брокгауза и Ефрона в Прачечном переулке. Они называют осуществляемые действия незаконными и полагают, что ведется подготовка к сносу исторического дома. О строительных работах сообщила общественная организация "Градозащитный пресс-центр".

Защитники здания, включенного в реестр региональных памятников КГИОП, утверждают, что у производителя работ не имеется разрешительной документации от комитета. Сообщается, что исполнители объясняют свои действия устранением некой аварии.

"Собственник здания издательства и типографии "Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон"" пытается добиться в КГИОПе утверждения предмета охраны таким образом, чтобы из него "выпали" все три дворовые корпуса. Оставить под охраной предложено лишь часть лицевого корпуса. Это позволит собственнику беспрепятственно снести практически все здание, а на его месте построить новые корпуса большей этажности", - полагают активисты.

В сентябре обеспокоенные судьбой бывшей типографии граждане собирались на народные сходы и подписывали письма губернатору и министру культуры. Вместе с тем, в конце лета активизировался Следственный комитет и его глава Александр Бастрыкин, который поручил провести проверки и возбудить дела в связи с демонтажом старинных зданий в исторических районах Петербурга.

фото: Градозащитный пресс-центр


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