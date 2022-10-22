Петербургские градозащитники заявили о повреждении дома-памятника на Мойке

При работах по адресу Прачечный переулок, 6 (здание бывшей типографии Брокгауза и Ефрона), в Петербурге рабочие ковшом экскаватора повредили арку соседнего здания, признанного объектом культурного наследия, сообщает Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Речь идет о "Доме И.Г. Чернышева (графа А.П. Шувалова) с флигелем, службами и оградой", расположенном на набережной реки Мойки, 90.

Градозащитники ожидают приезда полицейских, чтобы заявить о преступлении: они считают, что действия производителей работ подпадают под статью 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

"Работы по прокладке кабеля полностью незаконны, поскольку на них нет необходимого "Разрешения на производство работ", выданного комитетом по охране памятников", - уверены активисты.

Напомним, что бывшую типографию уже больше месяца защищают от сноса: градозащитники уверены, что КГИОП действует в интересах собственника, желающего построить на этом месте высотное здание.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram