ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:16

Бастрыкина заинтересовало повреждение дома-памятника по соседству с типографией Брокгауза и Ефрона

фото ЗакС политика Бастрыкина заинтересовало повреждение дома-памятника по соседству с типографией Брокгауза и Ефрона

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал своим петербургским подчинённым поручение изучить обстоятельства повреждения исторического дома Чернышева на набережной реки Мойки, 90.

О повреждении арки дома, признанного объектом культурного наследия, сигнализировали днём ранее градозащитники. Рабочие повредили арку здания во время работ по прокладке кабеля к зданию бывшей типографии Брокгауза и Ефрона на Прачечном переулке, 6.

По словам градозащитников, у строителей не имелось разрешения на работы.

Бастрыкин дал задание и.о. главы СК по Петербургу Марине Парастаевой выяснить все обстоятельства произошедшего и доложить ему о них.

Напомним также, что бывшую типографию уже больше месяца защищают от сноса: градозащитники считают, что КГИОП действует в интересах собственника, желающего построить на её месте высотку.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама