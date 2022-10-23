Бастрыкина заинтересовало повреждение дома-памятника по соседству с типографией Брокгауза и Ефрона

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал своим петербургским подчинённым поручение изучить обстоятельства повреждения исторического дома Чернышева на набережной реки Мойки, 90.
О повреждении арки дома, признанного объектом культурного наследия, сигнализировали днём ранее градозащитники. Рабочие повредили арку здания во время работ по прокладке кабеля к зданию бывшей типографии Брокгауза и Ефрона на Прачечном переулке, 6.
По словам градозащитников, у строителей не имелось разрешения на работы.
Бастрыкин дал задание и.о. главы СК по Петербургу Марине Парастаевой выяснить все обстоятельства произошедшего и доложить ему о них.
Напомним также, что бывшую типографию уже больше месяца защищают от сноса: градозащитники считают, что КГИОП действует в интересах собственника, желающего построить на её месте высотку.