Женщины получили больше половины депутатских мест на сентябрьских выборах

Доля женщин среди избранных в сентябре депутатов превысила половину, сообщило 24 октября РИА "Новости" со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии. Как уточнили в ЦИК, это больше, чем в ходе единого дня голосования в 2021 году.

"На выборах в единый день голосования 2022 года от политических партий и в порядке самовыдвижения на различные выборные должности выдвинулось более 31 тысячи женщин. Всего было избрано около 31 тысячи депутатов и глав, из которых около 16 тысяч (51,5%) — женщины", — приводит РИА "Новости" заявление Центризбиркома.

При этом годом ранее свои кандидатуры на выборах выдвигали 29 688 женщин, из которых были избраны 12 992 (43,8%).

Также в ЦИК указали, что четыре пятых мест в избирательной системе России принадлежит женщинам. "По состоянию на 19 октября 2022 года в избирательной системе Российской Федерации работает 714 417 женщин, что составляет 80,75% от общего числа работников системы", — гласит сообщение пресс-службы Центризбиркома.

При этом доля женщин снижается от участковых избирательных комиссий (где им принадлежит 81,3% мест) через территориальные избирательные комиссии (где их насчитывается 65%) к избиркомам субъектов (40% мест принадлежит женщинам). Что касается постов председателей региональных избиркомов, то в 28 случаях они принадлежит женщинам и в 57 случаях — мужчинам.