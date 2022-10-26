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Новости 18:41

"Видели": В Кремле лаконично отреагировали на сообщение об уголовном преследовании Собчак

фото ЗакС политика "Видели": В Кремле лаконично отреагировали на сообщение об уголовном преследовании Собчак

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался об уголовном преследовании журналистки Ксении Собчак, которая проходит подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве, передаёт РИА Новости.

"Видели", - кратко отреагировал кремлёвский пресс-секретарь.

Задержанным коммерческому директору Собчак Кириллу Суханову, а также бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому уже выдвинули обвинения по делу о вымогательстве у предпринимателей и чиновников через Telegram. Им обоим Тверской суд Москвы в ближайшее время должен избрать меру пресечения.

В отношении Собчак, уточним, сообщалось, что она является подозреваемой по делу о вымогательстве у "Ростеха" (п. "б", ч. 3, ст. 163 УК РФ). По этой статье человека могут посадить в тюрьму на срок от 7 до 15 лет, а также обязать выплатить штраф до миллиона рублей.

Ранее в среду, 26 октября, сообщалось о якобы отъезде Собчак из России.


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