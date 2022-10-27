В Петербурге заключили в СИЗО обвиняемого во взятках подполковника полиции

Красногвардейский райсуд Петербурга изучил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для полицейского, который обвиняется в крупном мошенничестве, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Начальник второго отделения 6-го отдела ОРЧ (УР) № 2 ГУ МВД Анатолий Дундалевич был задержан 25 октября. Его заподозрили в получении 3 млн рублей от бизнесмена за оказание покровительства при совершении сделки с недвижимостью. Подполковник попался в руки правоохранителей во время передачи части денег, на следующий день ему предъявили обвинение, однако свою вину силовик признал лишь отчасти.

Как итог, Красногвардейский райсуд решил удовлетворить прошение следствия и отправил Дундалевича в СИЗО на срок до 25 декабря.