Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне

Банк России 28 октября принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых, следует из сообщения на сайте финансового регулятора. Это первый случай с минувшего апреля, когда ЦБ не стал снижать значение ключевой ставки.

"Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50 % годовых", — говорится в сообщении Центробанка.

По данным регулятора, сейчас потребительские цены в стране растут медленно, что способствует замедлению годовой инфляции. При этом инфляционные ожидания россиян и бизнеса "находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами". Согласно уточненному прогнозу на конец 2022 года, уровень инфляции ожидается в пределах 12,0-13,0 %, на что оказывает влияние также и перенос сроков индексации тарифов ЖКХ на начало декабря.

"По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения", — добавили в Центробанке.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска предрек российской экономике существенные проблемы в случае отказа от изменений. В частности, он высказался в пользу снижения ключевой ставки до 5 % годовых.