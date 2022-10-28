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Новости 20:37

Почти два миллиона петербуржцев вакцинировались от гриппа

фото ЗакС политика Почти два миллиона петербуржцев вакцинировались от гриппа

По итогам предыдущего дня количество привившихся от гриппа петербуржцев превысило 1,967 миллиона человек, следует из сообщения, подготовленного пресс-службой губернатора. Эта цифра соответствует 36,55 % от официально признанного населения города.

Из числа вакцинированных свыше 284 тысяч человек привились за счет средств районных администраций, предпринимателей и работодателей. Основная часть (более 1,683 миллиона человек) вакцинированных сделали это в рамках национального календаря профилактических прививок. При этом на 99,38 % от плана оказались привиты беременные, на 91,98 % от плана — дети и на 44,4 % от плана — взрослые петербуржцы.

Комментируя статистику, Александр Беглов напомнил о важности своевременной вакцинации для защиты от гриппа и выразил убежденность в том, что "город сделал все необходимое, чтобы прививка от гриппа в Петербурге была максимально доступной".

Всего на этой неделе в городе работали 138 прививочных бригад на 163 объектах. Кроме того, в 12 районах работали 36 передвижных прививочных пунктов, а также жителей города прививали в поликлиниках.

Фото: pixabay


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