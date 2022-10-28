Почти два миллиона петербуржцев вакцинировались от гриппа

По итогам предыдущего дня количество привившихся от гриппа петербуржцев превысило 1,967 миллиона человек, следует из сообщения, подготовленного пресс-службой губернатора. Эта цифра соответствует 36,55 % от официально признанного населения города.

Из числа вакцинированных свыше 284 тысяч человек привились за счет средств районных администраций, предпринимателей и работодателей. Основная часть (более 1,683 миллиона человек) вакцинированных сделали это в рамках национального календаря профилактических прививок. При этом на 99,38 % от плана оказались привиты беременные, на 91,98 % от плана — дети и на 44,4 % от плана — взрослые петербуржцы.

Комментируя статистику, Александр Беглов напомнил о важности своевременной вакцинации для защиты от гриппа и выразил убежденность в том, что "город сделал все необходимое, чтобы прививка от гриппа в Петербурге была максимально доступной".

Всего на этой неделе в городе работали 138 прививочных бригад на 163 объектах. Кроме того, в 12 районах работали 36 передвижных прививочных пунктов, а также жителей города прививали в поликлиниках.

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