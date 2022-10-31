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Новости 13:03

Эйфман рассчитывает, что строительство Академии танца завершится в начале 2024 года

фото ЗакС политика Эйфман рассчитывает, что строительство Академии танца завершится в начале 2024 года

Строительство Академии танца на Петроградской стороне должно завершиться в первом квартале 2024 года, заявил народный артист Борис Эйфман в беседе с ТАСС 31 октября. По его словам, прогноз сбудется в случае, если не возникнут проблемы с финансированием.

"Если все будет нормально с финансированием, то где-то в первом квартале 2024 года строительство должно быть завершено. Так планировалось", - сообщил Эйфман в интервью. Он уточнил, что работы идут в соответствии с планом, но ручаться за дальнейшую судьбу проекта не стал: "Стройка идет по плану, все работают. Строители подходят к крыше, но ситуация такая сложная, что никто не знает, какое может быть принято решение".

В середине января вице-губернатор Борис Пиотровский говорил о том, что строительство Академии танца должно завершиться до наступления 2024 года. Местоположением для здания определена площадка на Тучковом буяне.


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