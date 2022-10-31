Единороссы рассказали о состоянии травмированного Анатолия Карпова

Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в больнице в Москве, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, говорится в Telegram-канале фракции "Единой России" в нижней палате парламента.

"По информации, которой мы располагаем, депутат Государственной Думы Анатолий Карпов в результате травмы был доставлен в одну из клиник столицы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщили единороссы о состоянии однопартийца. По их словам, полученная Карповым травма носит "бытовой характер".

В пресс-службе фракции также отметили, что находятся "на постоянной связи с родственниками" Карпова и при необходимости готовы оказать ему всю возможную помощь.

Ранее глава "Общероссийского движения предпринимателей" Андрей Ковалев написал в своем Telegram-канале о том, что Карпов якобы подвергся нападению на выходе из здания Госдумы. О том, что это не соответствует действительности, сообщил ТАСС помощник депутата Альберт Степанян. Позже PR-директор Федерации шахмат России Кирилл Зангалис заявил РБК, что речь идет о бытовой травме. Сейчас 71-летний гроссмейстер находится в НИИ имени Склифосовского, согласно данным РБК, у него диагностированы закрытая ЧМТ, ушиб головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние и закрытый перелом шейки бедра.