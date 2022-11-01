Вишневский попросил СК признать вещдоками археологические объекты Охтинского мыса

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский направил обращение в ГСУ Следственного комитета по Петербургу с просьбой признать археологические памятники Охтинского мыса вещественными доказательствами по уголовному делу против КГИОП, следует из опубликованного 1 ноября сообщения в Telegram-канале парламентария.

Как полагает Вишневский, подобная мера позволит не допустить проведения земляных и иных работ на территории мыса вплоть до завершения уголовного разбирательства. "Сейчас — в связи с выданным разрешением на строительство, — существует реальная угроза уничтожения этих памятников. Ее необходимо предотвратить", — написал депутат в своем посте.

К тексту народный избранник прикрепил сканы обращения на имя и. о. руководителя ГСУ Следственного комитета по Петербургу Марины Парастаевой, в котором он ссылается на поручение главы СК Александра Бастрыкина провести проверку в связи с планами застройки Охтинского мыса.

"Поскольку необходимым элементом расследования обращения жителей Санкт-Петербурга в адрес Следственного комитета Российской Федерации является объективная оценка историко-культурной ценности объектов археологического наследия Охтинского мыса, не поставленных под государственную охрану, то они подлежат признанию вещественными доказательствами до завершения расследования", — написал Парастаевой Вишневский.

Ранее СК признал вещественным доказательством доходный дом Басевича на Петроградской стороне, фактически запретив проведение работ по демонтажу на объекте.