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Новости 19:22

"Формат работы высоко оценил Владимир Путин": В России приостановили вещание ИА REGNUM

фото ЗакС политика "Формат работы высоко оценил Владимир Путин": В России приостановили вещание ИА REGNUM

В России приостановлено вещание информационного агентства REGNUM, сообщается в социальных сетях издания.

Решение обусловлено тем, что собственник управляющей компании ИА, не объяснив редакции причин, поменял руководителей компании, которая управляет агентством. 

"Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате, который в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин", - заявили в редакции.

В связи с обозначенной выше проблематикой работа агентства будет на протяжении некоторого времени приостановлена. Как только выяснятся причины спонтанных кадровых перестановок, будет принято решение о дальнейшем вещании СМИ, уточнил главред издания Модест Колеров.


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