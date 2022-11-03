Комфин снова отказался сообщить о тратах из резервного фонда

Глава комитета финансов Светлана Енилина в ответе на запрос депутата Законодательного собрания от "Яблока" Бориса Вишневского не стала сообщать, на что потрачен резервный фонд Петербурга в 2022 году. Документ из ведомства датирован 3 ноября (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Енилина заявила, что отчет об исполнении резервного фонда предоставят парламенту вместе с годовым отчетом по бюджету 2022 года. По закону, такой итоговый отчет направляется в ЗакС до 1 июня следующего года. В данном случае документ обязаны предоставить до лета 2023 года, уточнил Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру.

Он добавил, что отправил новый запрос - на этот раз вице-губернатору по финансам Алексею Корабельникову. В нем депутат просит все же предоставить данные о тратах из резервного фонда.

- Никакой тайны в этом быть не может. Это должна быть открытая информация - на что тратятся бюджетные деньги, - уверен Вишневский.

На заседании бюджетно-финансового комитета парламента 24 октября депутаты обсудили поправку губернатора к корректировке бюджета на 2022 год. Согласно этому предложению, резервный фонд увеличивается еще на 5,7 млрд рублей. В первом варианте корректировки его сумма уже увеличилась на 15 млрд рублей. Тогда Енилина заявила, что деньги нужны из-за того, что почти весь резервный фонд уже истрачен.

- На сегодняшний день на мероприятия по "ковиду" направлено 6,5 млрд рублей, на соцвыплаты из резервного фонда направлено 12 млрд рублей, на приобретение техники для уборки 4,3 млрд рублей, на уменьшение дефицита бюджета территориального фонда - 3,8 млрд рублей. Практически полное освоение средств резервного фонда. Для того, чтобы предусмотреть ресурсы на форс-мажорные обстоятельства, предлагается еще увеличить резервный фонд, - объяснила Енилина.

- Эти цифры, которые вы сейчас назвали, как-то можно будет получить? Потому что я не все их запомнил, - спросил Вишневский.

- Часть расходов резервного фонда… В целом, по итогам года, полную отчетность по использованию средств резервного фонда предоставим, - сказала тогда глава комфина.

Напомним, на пленарном заседании 2 ноября ЗакС одобрил поправку губернатора к корректировке бюджета. По документу, резервный фонд из изначально заложенных 27,5 млрд рублей вырос до 48,2 млрд рублей. В бюджете на 2023 год эта строка сначала составляла 30 млрд рублей. В поправке губернатора к документу, резервный фонд предлагается увеличить еще на 20 млрд рублей.

София Саттарова