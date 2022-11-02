ЗакС и споры о правилах

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга 2 ноября одобрило поправки к корректировке бюджета на 2022 год. Обсуждения самих предложений практически не было - одни депутаты доверились комитету парламента, а другие раскритиковали сам формат документа с поправками губернатора. У ряда парламентариев возникли и вопросы по процессу принятия предложений и статусу Устава города.

Ко второму чтению законопроекта о корректировке бюджета Петербурга на 2022 год всего подали четыре поправки: одна - от губернатора, остальные - от депутатов. Правда только одно предложение парламентариев вынесли на голосование на пленарном заседании 2 ноября. Это не устроило фракцию "Яблоко", которая подавала одну из поправок - забрать 1 млрд рублей из денег резервного фонда и направить сумму на расселение коммуналок.

- Уважаемые коллеги, была поправка от "Яблока", подана в установленные сроки, прошу поставить ее на голосование, - обратился к парламенту депутат-"яблочник" Борис Вишневский.

Депутат от "Единой России" Денис Четырбок решил напомнить, что поправки в бюджет проходят одобрение бюджетной комиссии при губернаторе города. Если там ее не одобряют, то на голосование ЗакСа предложения не выносятся, уточнил Четырбок.

Такое обновление законодательства произошло в конце декабря 2021 года. Парламент Петербурга согласился создать бюджетную комиссию, в которую входят четыре депутата и семь чиновников. Комиссия рассматривает все поправки, кроме губернаторской, и решает: выносить их на пленарное заседание или нет.

Осенью 2022 года бюджетная комиссия решила не одобрять предложения от "Яблока" и "единоросса" Александра Кущака. Протестуя против этого, Вишневский на заседании напомнил коллегам о пункте 5 статьи 32 Устава Петербурга:

"Второе чтение состоит из обсуждения и голосования изменений и дополнений, не меняющих концепцию принятого за основу проекта закона Санкт-Петербурга (поправок), предлагаемых депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга <...>".

"Яблочник" отметил, что Устав имеет высшую юридическую силу по отношению к любому другому закону города. Никаких оснований не голосовать за поправки депутатов - нет, считает Вишневский. Его поддержал лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов:

- "Устав имеет прямое действие и применяется на всей территории Санкт-Петербурга, а в случае противоречия правовых актов Уставу, действует Устав" - поэтому ссылки на принятый порядок работы над бюджетом на то, что бюджетная комиссия получает полномочий больше, чем Законодательное собрание в целом - не состоятельны.

Поправки "Яблока" и Кущака на пленарном заседании так и не рассмотрели. Во время брифинга депутат от "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов встал на сторону "яблочников". Он заявил, что ситуация противоречит Уставу Петербурга и регламенту ЗакСа.

- Вот тут такая сложная коллизия образовалась, за счет принятия одного из законов раньше. Но я считаю, что во всех случаях то, что предлагают депутаты, должно голосоваться в зале, - сказал Амосов.

Глава БФК Барышников с такой позицией не согласился. В разговоре с журналистами он сказал, что в данном случае Устав не становится выше принятого ранее изменения.

- У нас по бюджетному процессу норма, принимаемая Законодательным собранием, она отдельно, она выше, она не подпадает под Устав Санкт-Петербурга. То положение, которое мы приняли о бюджетном процессе, оно действует автономно, оно выше… - заявил Барышников, но потом уточнил: - Нельзя сказать, что оно выше Устава, но оно ему не противоречит, потому что эта норма прописана у нас.

По словам Барышникова, для него удивительно то, что Амосов не пришел на заседание БФК по рассмотрению поправок к корректировке бюджета. Мероприятие тогда шло 2,5 часа, и на нем рассмотрели каждый пункт, заверил "единоросс".

Во время пленарного заседания Амосов заявил, что нельзя принимать одной поправкой предложения губернатора по разным направлениям. По словам депутата, он "в шоке" от этого документа.

- Здесь и увеличение расходов на приобретение автобусов, и уставной капитал "Метростроя Северной столицы", и сокращение адресно-инвестиционной программы по ряду позиций. А как за все это сразу голосовать? Каким образом? Это же совершенно разные сюжеты. Я может быть за то, чтобы автобусов было больше, а про "Метрострой Северной столицы" я ничего не понимаю: он ни черта хорошего не делает, а мы ему уставной капитал увеличиваем, - сказал Амосов.

Барышников ему ответил, что все поправки рассмотрели на БФК - там их депутаты поддержали единогласно. Амосов продолжил критиковать формат губернаторской поправки, только уже с выключенным микрофоном.

- Это безобразие! - кричал депутат, тряся бумагами в руке.

- Давайте не будем устраивать базар. <...> Успокойтесь, - обратился к Амосову председательствующий вице-спикер Николай Бондаренко.

- Да я спокоен. Вы еще не видели меня неспокойным, - отозвался парламентарий.

Претензии к губернаторской поправке озвучил и "яблочник" Вишневский. Он поинтересовался, на каком основании хотят увеличить и так "гигантский" резервный фонд.

Изначально на 2022 год фонд планировался в размере 27,5 млрд рублей. В первом варианте корректировки бюджета его предложили увеличить на 15 млрд рублей, а в поправке - еще на 5,7 млрд рублей. Почти все средства фонда уже потратили к концу года, заявила ранее глава комитета финансов Светлана Енилина.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко напрямую на вопрос не ответил. Он заявил, что "все понимают", на что идет резервный фонд.

Ранее 12 октября депутаты попросили главу города Александра Беглова направить деньги из фонда на нужды военных. Вице-губернатор Валерий Пикалев сообщил, что из резервного фонда средства идут на единовременные выплаты контрактникам из формируемых в городе "именных" батальонов. Также в октябре стало известно, что администрация Петербурга намерена внести изменения в одну из своих программ, по которым можно будет выделять деньги резервного фонда организации "Победа" - он занимается восстановлением Мариуполя.

- Спорить по отдельным направлениям, по которым увеличиваются расходы города, наверно, можно было в рабочем порядке. Но эти все споры прошли. <...> Лучшим ответом Борису Лазаревичу [Вишневскому] на его вопрос является решение бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания, на котором в демократическом ключе и с полным соблюдением всех процедурных требований данная поправка губернатора была рассмотрена и поддержана, - заявил Сухенко.

Лидер фракции "Яблоко" Шишлов на это напомнил, что в БФК нет представителей их партии. Выступление Сухенко не понравилось и Амосову. Он снова начал возмущаться поправкой губернатора, а представитель главы города из другого конца зала ему оппонировал. У обоих микрофоны были выключены, и даже сидящим в зале сложно было расслышать претензии депутата и чиновника.

Большинство депутатов - 41 голос - одобрили предложение губернатора к корректировке бюджета на 2022 год. Против проголосовали только 5 парламентариев, еще один воздержался.





















текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников