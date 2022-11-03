Белорусам расскажут о туризме в Петербурге за 5,5 млн рублей

До конца 2022 года в Минске пройдет презентация туристического потенциала Петербурга в формате роуд-шоу. На мероприятие готовы потратить до 5,5 млн рублей, следует из закупки, опубликованной ГБУ "Городское туристско-информационное бюро" 2 ноября.

В рамках мероприятия в столице Белоруссии пройдут презентация, воркшоп, а также несколько кофе-брейков и ужин с викториной и розыгрышем призов. На нем планируется присутствие не менее 10 представителей туриндустрии из Петербурга. Для участников закажут брендированные раздаточные материалы: шариковые ручки, ежедневники, тканевые сумки, зонты, а также конфеты-монпансье в жестяных коробочках. Всего планируют закупить 70 наборов.

Самыми затратными пунктами закупки станут культурная программа в петербургском стиле, которую оценили в 898 тысяч рублей, и изготовление раздаточных материалов. Ежедневники и конфеты могут обойтись в 790 тысяч рублей.

Поездка должна состояться не позднее 16 декабря. С помощью нее заказчик надеется увеличить турпоток в Петербург, а также развить партнерские отношения с туроператорами из Белоруссии. Прием заявок от исполнителей продлится до 18 ноября.

Напомним, летом ГБУ уже рассказывала о туристическом потенциале Петербурга в Казахстане, Индии и ОАЭ.

Константин Леньков