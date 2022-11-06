В Смольном анонсировали запуск прямого авиасообщения между Петербургом и Саудовской Аравией

Руководство Саудовской Аравии рассматривает возможность запуска прямого авиасообщения между королевством и Северной столицей, извещает пресс-служба комитета по внешним связям. Соответствующую информацию подтвердили также в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В случае достижения положительного результата переговоров между странами будут летать самолёты как отечественных, так и саудовский авиаперевозчиков.

"В настоящее время прямые рейсы между двумя странами не выполняются из-за трудностей с договорами лизинга, которые связаны с западными санкциями", — уточнили в АТОР.

Ранее в Смольном поделились, каким образом можно попасть из Петербурга в США и страны Евросоюза: так, такими перевозками занимаются авиакомпании Uzbekistan Airways или SCAT Airlines.