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Новости 12:23

Беглов поздравил петербуржцев с 65-летием со дня зажжения Вечного огня на Марсовом поле

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с 65-летием со дня зажжения Вечного огня на Марсовом поле

Петербургский градоначальник Александр Беглов обратился к жителям города по случаю 65-летия со дня зажжения Вечного огня на Марсовом поле. Речь губернатора приводит пресс-служба Смольного.

Изначально пламя в мемориале поддерживали мартеновские печи Кировского завода: тогда огонь горел по случаю 40-летия Октябрьской революции.

"Вечный огонь на Марсовом поле положил начало новой традиции в нашей стране. От него были зажжены вечные огни на Пискарёвском кладбище, на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены, на воинских мемориалах в городах-героях", – высказался Беглов.

В Смольном напомнили также, что Вечный огонь является символом победы в ВОВ и патриотизма граждан, погибших в результате войны.


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