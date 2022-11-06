На петербургском кладбище похоронили погибшего на Крымском мосту экскурсовода

На Северном кладбище в Петербурге похоронили 33-летнюю Зою Софронову, чью жизнь унёс взрыв на Крымском мосту: утром воскресенья, 6 ноября, на её могиле прошла церемония погребения урны, пишет "Фонтанка".

В день, когда на переправе произошла трагедия, вместе с Софроновой умер также её супруг, 53-летний Эдуард Чучакин. Они находились в одной машине.

Погибшие петербуржцы являлись профессиональными гидами: кроме экскурсий вели блог на YouTube.

Ранее в центре города на Неве появился стихийный мемориал в память о Софроновой и Чучакине. Позднее на одном из домов в Центральном районе установили мемориальную табличку в их честь.

Взрыв на Крымском мосту произошёл ранним утром 8 октября. Власти квалифицировали произошедшее как теракт. В результате инцидента погибли четыре человека.