На петербургском кладбище домашних животных установили скульптуру в память о замученном коте Кузе

На территории петербургского кладбища домашних животных появилась скульптура в память о северодвинском коте Кузе, которого до смерти замучили хозяева, передаёт 78.ru.

Мемориал посвящён всем четвероногим, которые погибли из-за человеческой жестокости. Ожидается, что памятник должен напомнить и детям, и взрослым, что изуверства над животными недопустимы.

Напомним, что история с Кузей получила широкую огласку в прошлом году. Семейная пара из Северодвинска на протяжении длительного времени издевалась над животным и снимала свои изуверства на видео. Живодёров длительное время не привлекали к ответственности, пока дело не стало резонансным. В итоге пару, замучившую Кузю, - Анну-Викторию Громович и Артёма Лаврентьева, - приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии и к 3 годам и 2 месяцам колонии-поселения соответственно.