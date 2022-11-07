В Петербурге увеличилось количество сотрудников в простое

По состоянию на начало ноября в режиме простоя находится более 8,2 тысяч сотрудников петербургских предприятий, сообщается в Telegram-канале вице-губернатора Валерия Москаленко.

Согласно данным, которые последний раз приводил Москаленко 19 октября, в простое пребывали 8127 человек.

Цифры были озвучены в ходе заседания Координационной группы городского оперативного штаба по обеспечению экономической и социальной стабильности. Участники встречи обсуждали программы льготного кредитования, динамику потребительских цен и ситуацию на рынке труда.

В отчёте указано, что потребность в различных специалистах, по данным Службы занятости населения, составляет 44 974 человека. В то же время в Петербурге уменьшилось число граждан, работающих в режиме неполной занятости: 1803 петербуржца на 65 предприятиях ( минус 819 человек).

"Количество работников в простое незначительно увеличилось до 8281 человек. В рамках реализации мер по снижению напряжённости на рынке труда Служба занятости населения с начала года трудоустроила 38 780 человек, 1126 человек получили временную работу, 6085 человек трудоустроено на общественные работы, 390 человек проходят профессиональную переподготовку, 218 человек трудоустроено в рамках программы субсидирования найма", — отчитались в аппарате вице-губернатора Москаленко.