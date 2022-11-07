Ирина Хабик возглавила Невский райсуд Петербурга

Президент Владимир Путин назначил своим указом от 4 ноября председателем Невского районного суда Петербурга Ирину Хабик, сообщила объединенная пресс-служба городских судов 7 ноября. До этого Хабик занимала должность заместителя председателя Невского суда.

"Указом президента Российской Федерации от 04.11.2022 г. № 790 председателем Невского районного суда г. Санкт-Петербурга назначена Ирина Валерьевна Хабик", — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Хабик окончила в 2004 году Российскую правовую академию Минюста. С 2000 по 2007 годы она работала на различных должностях во Фрунзенском райсуде, после там же занимала должность судьи. В 2017 году указом президента она была назначена зампредом Невского райсуда Петербурга. Как отмечается, Хабик специализируется на рассмотрении гражданских дел.

В объединенной пресс-службе судов уточнили, что Невский райсуд считается одним из крупнейших в городе, в нем работают 29 судей. Загрузка на судей по итогам первых шести месяцев 2022 года составила 79 оконченных дел в месяц на одного человека.