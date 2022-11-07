Минпросвещения намерено проверять учебники на ЛГБТ-пропаганду и правильность отображения госграницы России

Министерство просвещения намерено замкнуть на себя экспертизу школьных учебников и пособий, претендующих на включение в федеральный перечень рассказали 7 ноября "Ведомости". По информации издания, проверкой займется существующий при ведомстве научно-методический совет по учебникам, в состав которого входят представители органов госвласти, межрегиональных организаций и НКО, в том числе научных и образовательных.

Проверка учебника будет длиться до 30 дней. По желанию правообладателей может быть проведена предварительная общественная экспертиза пособия. Сам научно-методический совет будет передавать учебники на государственную экспертизу.

Для прохождения проверки учебник должен быть признан развивающим мотивацию к обучению, интеллектуальную и творческую деятельность учеников, он должен формировать у них критичность мышления и формировать российскую гражданскую идентичность. Такие требования имелись и прежде, но теперь к ним добавились новые.

Теперь учебники планируют проверять на правильность отображения госграницы России и границ ее регионов, наличие ЛГБТ-пропаганды и сфабрикованных фактов, в том числе о Великой Отечественной войне. Кроме того, пособия не должны формировать неуважение к органам госвласти и проживающим в России народам, а равным образом провоцировать учащихся на потребление табака и алкоголя, занятие бродяжничеством и проституцией.

"Речь идет о том, чтобы не допускать в школы непопулярные образовательные концепции, которые, по версии экспертов, не подтвердили эффективность в обучении. Это мощные содержательные фильтры, через которые сложно будет пройти", — заявила "Ведомостям" профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина.

В то же время, как отмечается, не входящие в федеральный список учебники могут использоваться для обучения детей в школах, они должны соответствовать Федеральным государственным образовательным стандартам. В то же время их нельзя закупать за счет бюджета.

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